​Les procurations pour le second tour restent valables

Tahiti, le 9 juin 2020 – Le haut-commissariat a indiqué mardi que les procurations établies pour le second tour des élections municipales initialement prévu le 22 mars restaient valables pour le 28 juin.



Dans un communiqué diffusé mardi, le haut-commissariat a rappelé que dans le cadre du second tour des élections municipales, reporté de plusieurs semaines en raison du confinement, les procurations établies pour le second tour initialement prévu le 22 mars restent valables pour le 28 juin. Les électeurs n'ont donc aucun besoin d'en établir de nouvelles pour pouvoir voter. En revanche, les procurations établies pour une durée d’un an mais dont la date limite de validité se situe avant le 28 juin 2020 ne seront pas valables pour le second tour. Il conviendra en conséquence d’en établir une nouvelle !