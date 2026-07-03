

​Les prix restent stables en juin

Tahiti, le 15 juillet 2026 – L’indice des prix à la consommation est stable en juin, grâce à la baisse de 11 % des prix des produits de la mer et malgré une hausse des prix des transports aériens. Sur douze mois les prix à la consommation observent une variation de +0,5 %.



Un arrêté constatant l'indice des prix de détail à la consommation familiale du mois de juin 2026 a été adopté mercredi en conseil des ministres.



L'indice général des prix à la consommation diminue de 0,2 % et s'établit à 112,31. Cette baisse s'explique principalement par le recul des prix des produits alimentaires (- 1,2 %). Entre juin 2025 et juin 2026, l'indice général reste stable, cette stabilité sur un an étant également observée pour le mois de mai 2026. En moyenne sur les douze derniers mois, sa variation est de + 0,5 %.



L'indice ouvrier – qui mesure l’évolution des prix pour les ménages dont le revenu principal est proche du Smig – diminue de 0,2 % en juin 2026 par rapport au mois précédent, et de 0,1 % sur un an.



L'index des loyers privés (ILP) s'établit à 110,39 ce mois-ci. Entre juin 2025 et juin 2026, l'ILP diminue de 0,5 %. L'index des loyers commerciaux (ILC) s'établit à 113,46. Sur un an, l'ILC recule de 0,4 %. (Source ISPF).



L'évolution de l'indice des prix à la consommation au cours du mois de juin s'explique essentiellement par la baisse des tarifs des produits alimentaires (- 1,2 %), avec notamment celle des prix des produits de la mer (- 11,0 %), des fruits (- 4,3 %) et des laits, fromages et œufs (- 0,8 %). Les prix des autres articles et équipements pour les loisirs, les jardins ou les animaux diminuent également (- 1,2 %).



À l'inverse, les tarifs du transport aérien de voyageurs sont en hausse sur un mois (+ 5,6 %). Il en est de même pour les prix des légumes (+ 2,2 %), des viandes (+ 0,8 %) et des loyers réels d'habitation (+ 0,7 %).

Rédigé par Avec communiqué le Mercredi 15 Juillet 2026 à 17:41 | Lu 187 fois



