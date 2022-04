​Les prix montent en mars au fenua, sauf dans l'alimentaire

Tahiti, le 21 avril 2022 – Scruté par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mesurer le niveau de l'inflation, l'indice des prix à la consommation poursuit sa progression à +0,3% en mars 2022, dans une moindre mesure que ces derniers mois. On note tout de même une baisse des prix de l'alimentaire, après des mois de forte hausse.



Publié jeudi en détails par l'Institut de la statistique (ISPF), mais révélé la veille en primeur par le conseil des ministres, l'indice des prix à la consommation progresse de +0,3% au mois de mars 2022. Une hausse moins marquée que ces derniers mois, mais qui accentue encore l'inflation au fenua. Pour l'essentiel, ce sont les prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles qui progressent de +1,2%, à travers la hausse des loyers (+0,4%), des prix des produits et services relatifs à l'entretien et la réparation du logement (+4,9%) et des prix des services relatifs au logement (+2,5%) parmi lesquels l'adduction en eau, l'enlèvement des ordures et les services d'assainissement.



Les prix progressent également de +1,5% dans l'hôtellerie et la restauration, tirée par les prix des restaurants (+1,6%). Les prix des boissons alcoolisées (+0,7%) sont également en hausse, comme ceux de l'habillement et des chaussures (+2%), des loisirs et de la culture (+0,6%) ou encore des services d'accueil d'enfants (+3,1%). En revanche, après de fortes augmentations ces derniers mois, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées diminuent (-0,6%). La baisse est constatée notamment sur les produits de la mer (-1,8%), les fruits (- 4,7%) et les légumes (- 2,8%). Les prix de l'ameublement, des équipements ménagers et de l'entretien courant de la maison et des transports sont également en légère baisse de -0,1 à -0,3%.