​Les prix continuent d'augmenter en avril

Tahiti, le 27 mai 2022 – L'indice des prix à la consommation a progressé de +1,1% au mois d'avril, marqué par l'application de la Contribution pour la solidarité, principalement dans l'ameublement et l'équipement ménager (+5%) mais aussi dans les produits alimentaires (+1,6%). Sur un an, l'indice a progressé de +5,8%.



L'Institut de la statistique (ISPF) a publié vendredi l'évolution de l'indice des prix à la consommation au mois d'avril, marqué par l'entrée en application de la Contribution pour la solidarité (CPS). Une CPS dont les effets sur l'inflation ne se sont pas nécessairement encore totalement fait ressentir, puisqu'elle ne s'appliquait pas encore sur les produits en stock commandés avant le 1er avril. Selon ce dernier bilan, l'indice des prix augmente pourtant de +1,1% sur un mois, surtout dans la division "ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison" (+5%), mais aussi sur les "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+1,6%), les transports (+1,4%) ou encore la division "logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles".



Sur un an, entre avril 2021 et avril 2022, les prix ont augmenté en moyenne de +5,8%. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont progressé de +7,2%, ceux du logement, de l'électricité, de l'eau ou du gaz de +6,5% et ceux des transports de +6,25. Et à l'inverse, le marché de la "communication" tire une nouvelle fois cet indice des prix vers le bas. Les prix y reculent de -10,9%.