​Les premières baleines à bosse observées à Makatea

Tahiti, le 31 mai 2023 - Les premières baleines à bosses de la saison à être observées ont été vues au large de Makatea vendredi dernier par deux membres de l'association Oceania.



L'association Oceania a pu observer les premières baleines à bosse de la saison. Cette dernière œuvre pour la protection et la conservation des cétacés en Polynésie française. Deux de ses membres ambassadeurs, Nidhal A. Taghouti et Charly Boudet, ont fait la première observation de baleines à bosse vendredi dernier, à 9h20, au large de l'île de Makatea, où deux individus ont été aperçus effectuant des sauts.



Oceania souhaite rappeler que les baleines à bosse sont une espèce protégée en Polynésie française. Elles restent une population classée en danger par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Toute activité d'observation est réglementée et interdite par la Direction de l'environnement Polynésie française avant le 1er août 2023.



L'association invite le grand public qui apercevrait des baleines à lui en faire part par mail à [email protected] ou par téléphone au 89 57 20 99.

