​Les nouveaux pompiers de Bora Bora formés et motivés

Bora Bora, le 7 avril 2021 - Les nouveaux sapeurs-pompiers et volontaires récemment recrutés par la commune de Bora Bora ont participé à une formation aux premiers secours. Ils sont quatorze à avoir été formés du 15 au 30 mars par le centre de gestion et formation de Polynésie.



Quatorze nouveaux pompiers de Bora Bora ont été formés aux premiers secours par le centre de gestion et formation de Polynésie (CGF). Cette formation était organisée à la demande du service sécurité incendie de la commune. Pendant deux semaines, du 15 au 30 mars, ces sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui viennent d’être recrutés, ont ainsi été initiés aux premiers secours de niveau 1 et 2 (PSE1 PSE2). La formation a été dispensée par le centre de gestion et formation de la Polynésie, soutenu par la sécurité civile qui a pu apporter ses connaissances. La commune de Taputapuatea a également apporté son soutien avec la présence de l’ancien chef de corps des sapeurs-pompiers Jean-Louis Faucon. Ce dernier était secondé par le chef de la brigade de Bora Bora Steeven Geva, qui s’est félicité de la motivation des troupes. “Quand on est volontaire, on veut donner notre temps et surtout être apte pour aider. Des candidats jeunes entre 20 et 50 ans très investis ont participé. On a pu constater un dynamisme et une soif d’apprendre parmi les candidats, cela c’est passé dans une bonne ambiance, c’était collégial et je remercie le soutien du tāvana de Bora Bora”.