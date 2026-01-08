

​Les laits infantiles concernés par la procédure de retrait au Fenua

Tahiti, le 28 janvier 2026 - La Direction de la santé rappelle qu’une procédure internationale de retrait-rappel volontaire concerne certains lots de lait infantile commercialisés par les groupes Nestlé, Danone et Lactalis, en raison de la présence détectée ou suspectée de céréulide.



La céréulide est une toxine et non une bactérie. Cette toxine résiste aux traitements thermiques habituels. L’exposition peut provoquer chez l’enfant exposé une toxi-infection alimentaire à début rapide, avec vomissements importants, diarrhées et douleurs abdominales. Chez le nourrisson, le risque principal est la déshydratation aiguë.



Dès le 22 janvier, le Centre de santé environnementale (CSE) de la Direction de la santé a été informé de l’importation de lots concernés en Polynésie française et a immédiatement engagé les procédures de suivi des retraits-rappels auprès des importateurs et distributeurs locaux.



Les produits concernés et encore présents sur le territoire de la Polynésie française sont : PICOT standard 1 er âge 850 g – Lot 8000003298 – DDM 30/06/2025

âge 850 g Lot 8000003298 DDM 30/06/2025 GALLIA CALISMA Relais 1 er âge 830 g | référence 172594 – Lot n° 111501972 – DDM 13/10/2026 ;

BLEDILAIT 1 | 400 g | référence 193004 – lot 2026.10.29 – DDM 29/10/2026. En cas de symptômes digestifs chez un nourrisson après consommation, il est recommandé de consulter un médecin en signalant cette exposition. En situation d'urgence, il convient de contacter le 15.

