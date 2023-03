​Les jeunes jaunes de Teva

Tahiti, le 22 mars 2023 – Dernière liste présentée pour les élections territoriales des 16 et 30 avril prochain, l'équipe de Ia Ora te Nuna'a, menée par le sénateur Teva Rohfritsch, s'est dévoilée mercredi matin. Une liste jeune qui prône un “renouvellement” de la classe politique.



Moins en vue ces derniers jours avec les différents congrès organisés par les autres partis en lice pour les prochaines territoriales, le sénateur Teva Rohfritsch et son jeune parti Ia Ora te Nuna'a ont présenté, mercredi matin à l'hôtel Le Tahiti de Arue, la composition de la liste jaune et bleue pour les élections des 16 et 30 avril prochain. Entouré de 40 de ses colistiers et d'une vingtaine d'autres militants, l'ex-numéro deux du Tapura huiraatira a présenté en détails une liste relativement jeune, avec 45 ans de moyenne d'âge, et globalement renouvelée, avec 96% de nouveaux visages. “Ce n'est pas du jeunisme, mais un renouvellement”, défend Teva Rohfritsch, qui ambitionne d'attirer “cette jeunesse qui s'est désintéressée de la politique”.



Surtout, la liste Ia Ora te Nuna'a est la seule à avoir choisi de présenter une majorité de cinq femmes pour trois hommes en têtes de sections. “Bien sûr que ce n'était pas qu'une question de sexe, mais une question de volonté d'investissement. Mais je pense que le symbole est important.”



Nouvelles têtes



Entouré des deux représentantes, Nicole Bouteau et Teura Tarahu, Teva Rohfritsch et ses partenaires ont présenté la liste, section par section. Dans la première (Papeete, Pirae, Arue, Moorea), c'est Nicole Bouteau qui a égrené les noms du jeune élu de la CCISM, Jean-René Suard, de la basketteuse, Audrey Lhies, du président de l'association Cousins-Cousines, Karel Luciani ou encore de Marevareva Teuira, récente gagnante de l'émission Hot Fridge. “Une liste qui représente la proximité, la diversité, la société civile dans tous ses horizons”, vante Nicole Bouteau. Sur la deuxième section (Mahina à Paea, par la Presqu'île) c'est le jeune personnel navigant Dan Pihaatae, originaire de Mahina, lancé en politique aux municipales de 2020, qui mènera les troupes.



Sur la troisième section (Faa'a, Punaauia), c'est Teva Rohfritsch qui conduira la liste, devant Teura Tarahu. La troisième place revient au jeune Jason Vii de Punaauia. On y retrouve le médiatique président du syndicat des médecins libéraux, Didier Bondoux, cinquième, l'ex-directrice du budget, Sandra Shan Sei Fan, dixième, ou encore l'ancien ministre et directeur de l'enseignement catholique Michel Leboucher en dernière place honorifique. Aux îles Sous-le-Vent, c'est la belle prise du Ia Ora te Nuna'a, Teha Temarii, qui mènera la section. La candidate de Bora Bora avait claqué la porte du A Here ia Porinetia il y a plusieurs semaines. La troisième place est occupée par Murielle Faatau, fille de l'ancien représentant et maire Félix Faatau. Le plus jeune candidat de la liste est aux Raromata'i, Teraiarii Tanerii, 19 ans.



Dans les archipels éloignés, la chanteuse et agent d'escale de Puka Puka, Irma Porutu, est en tête aux Tuamotu de l'Est et Gambier. Aux Tuamotu de l'Ouest, c'est un fonctionnaire et ex-élu communal de Takapoto, Gilbert Maa, qui conduira la section. Aux Marquises, Loïse Nanua de Nuku Hiva mènera une section constituée exclusivement de chefs d'entreprises de l'archipel. Et enfin, aux Australes, c'est la sexagénaire Bella Hauata, retraitée de l'éducation originaire de Tubuai, qui est tête de section. “Certains s'enorgueillissent d'avoir 30 maires. Moi je suis pour les maires, mais dans leurs mairies, au contact de leur population, comme certains s'y sont d'ailleurs engagés aux municipales”, a conclu Teva Rohfritsch.



Aperçu du programme



Côté programme, Teva Rohfritsch a annoncé qu'il détaillerait ultérieurement celui du Ia Ora te Nuna'a, mais s'est tout de même lancé dans un “résumé” de près de 20 minutes balayant les secteurs de la fiscalité, de l'emploi, de l'éducation et même les questions statutaires. Suppression de la TVA sociale, baisse des taxes, nouveaux contrats aidés pour l'emploi et la post-formation, décentralisation des archipels avec transfert des compétences à l'image de la communauté d'archipels demandée par les Marquises… Accusé d'être le parlementaire qui a voté la réforme des retraites, Teva Rohfritsch affirme qu'il a le mérite “d'assumer” son soutien aux réformes menées par le Président Emmanuel Macron, à la différence des élus du Tapura. Et surtout, il prend le contre-pied en annonçant le remplacement du fameux “et” par le “ou” dans les conditions actuellement cumulatives de départ à la retraite à 62 ans et 38 annuités en Polynésie.



Bus à 100 Fcfp, projet de tram entre Paea et Mahina, accueil périscolaire… Le sénateur rase gratis, mais affirme qu'il peut financer ses mesures en pointant du doigt l'épargne non utilisée par le gouvernement Fritch ces dernières années. Enfin, Teva Rohfritsch appelle à une réforme statutaire pour avoir “pleinement usage de l'autonomie”, en faisant inscrire un titre sur les “Pays autonomes” dans la Constitution. Ia Ora te Nuna'a, même s'il s'en défend, chasse ses voix en terres Tapura.



​La liste de Ia Ora te Nuna'a Section des îles du Vent 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea) : Nicole Bouteau, Jean-René Suard, Rosemonde Hururau-Gerst, Francis Tihoti Tahutini, Audrey Lhies, Karel Luciani, Marevareva Teuira, Léonard dit "Kiki" Siou, Charlène Maoni, Carmélo Ebb, Yvannah Vong, Romain Polverel, Maeline Estall, Mickael Hofen, Alvina Urarii



Section des îles du Vent 2 (Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea) : Dan Pihaatae, Camélia Taupo, Tom Tefaaora, Roina Faua, Heimata Wolher, Marie-Rose Flores, Judex Angot, Moeata Poroi, Ariihoarai Pifao, Yolanda Faua, Matuanui Paitia, Herenui Marurai, Matahi Masson, Evaline Raipuni, Albert Suard



Section des îles du Vent 3 (Punaauia, Faa'a) : Teva Rohfritsch, Teura Tarahu-Atuahiva, Jason Vii, Tiare Pater-Pothier Bonardi, Didier Bondoux, Rereata Iotefa-Scholermann, Robert Ueva, Hiritiauira Aro, Michel Tehoiri, Sandra Shan Sei Fan, Norbert Pansi, Alma Mare, Michel Leboucher



Section des îles Sous-le-Vent : Teha Temarii, Tehaunui Maitere, Murielle Faatau, Miguel dit "Tatate", Hoatai-Ariitaata, Justine Taumi, Tati Salmon, Asmigue Heiata, Teraiarii Kim Tanerii, Maire Lo Yat, Christian Teihotaata-Tati



Section des Tuamotu de l'Ouest : Gilbert Maa, Juliana Tinomoe, Jamet Torohia, Adeline Teheiura, Willy Richmond



Section des Tuamotu de l'Est-Gambier : Irma Porutu, Maehanga Fulbert Tuata, Vaitiare Fournier, Martial Temano, Veronika Maro



Section des Australes : Bella Hauata, Paul Tamarino, Ginette Teuruarii, Heifara Moe, Haniley Moe



Section des Marquises : Loïse Nanua, Manoa Didelot, Tahia Hikutini, Jérôme Simonneau, Mehiti Falchetto

