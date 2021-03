​Les jeunes Marquisiens retrouvent le foot

Nuku Hiva, le 9 mars 2021 - Ce week-end dans le cadre du second plateau sportif U7, U9, et U11 du district de football de Nuku Hiva, les clubs de la capitale marquisienne ont souhaité convier les équipes voisines de l’île de Ua Pou pour s’affronter lors de matchs amicaux, après un an de pause.



Le dernier plateau sportif a réuni, dans une ambiance festive bien que sportivement appliquée, près d’une centaine de jeunes joueurs plus motivés que jamais sur le stade de Patoa à Taiohae. Il faut dire qu’en raison des restrictions liées à la pandémie de covid-19, cela faisait plus d’un an que les équipes de football des Marquises nord ne s’étaient pas rencontrées. C’est aussi la raison pour laquelle, une délégation des fédérations tahitienne (FTF) et française de football (FFF) a choisi ce moment de retrouvailles sportives pour venir encourager les jeunes Marquisiens.



“Nous sommes venus notamment avec le président et la secrétaire générale de la FTF pour rencontrer et faire le point avec les présidents de clubs marquisiens, a expliqué Marc Ploton, le représentant de la FFF. Ce que nous souhaitons avant tout, c’est relancer le football après cette période difficile que nous venons de traverser. Et je dois dire que nous avons été agréablement surpris de constater le dynamisme qu’il y a au niveau des dirigeants et des éducateurs. Nous avons également profité de cette occasion pour remettre à tous les clubs de Hiva Oa, de Ua Pou (la semaine dernière) et de Nuku Hiva (ce week-end) du matériel offert par la Fédération française de football, car, sans matériel, il n’y a pas de bon football. Avec ces nouveaux équipements, les coachs auront tout ce qu’il convient pour mettre en place les meilleurs entrainements possibles.”



Ainsi, à l’issu des rencontres footballistiques avec leurs pairs de l’île de Ua Pou, les enfants des clubs de Nuku Hiva ont pu découvrir de nouveaux maillots, des chasubles, des ballons ou encore des haies, dont ils pourront faire usage dès cette semaine.

“Lors de notre séjour, a précisé Marc Ploton, nous avons pu remarquer la motivation des enfants qui ne demandaient qu’une chose : c’est de courir de nouveau sur un terrain de football. Donc vivement que les choses redeviennent comme auparavant, car il est clair que le football a manqué à la population polynésienne, le football a manqué aux joueurs des îles Marquises.”