​Les investisseurs lauréats pour le Village tahitien connus en novembre

Tahiti, le 20 juillet 2020 - Le jury de l’appel à manifestation d'intérêt du projet du Village Tahitien s'est réuni lundi pour entériner le planning des auditions des cinq candidats polynésiens. Le choix du lauréat interviendra fin novembre 2020.



Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt concernant le projet du Village Tahitien, cinq dossiers de candidatures avaient été reçus par l’établissement G2P (ex-TNAD) le 6 janvier 2020. L’ensemble des candidatures reçues sont portées par des investisseurs polynésiens, acteurs économiques ou touristiques de premier plan, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Le jury s’est réuni lundi afin de valider le planning des prochaines auditions des candidats appelés à présenter leurs projets devant ses membres. Cette étape sera suivie d’une réunion de notation des offres initiales puis d’une période de négociation entre les candidats et le jury pour préciser et affiner leurs propositions. Selon ce planning prévisionnel, les candidats remettront leurs projets définitifs à G2P début novembre 2020, et le choix du lauréat par lot interviendra à la fin du mois de novembre 2020.