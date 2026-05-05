

​Les îles par la mer en pass annuel

Tahiti, le 1er juin 2026 – Voyager entre Tahiti, Moorea et les îles Sous-le-Vent “en illimité” à bord du Apetahi Express et du Tauati Ferry. C’est l’offre dévoilée ce lundi par le groupe Tuatea, qui mise sur un pass annuel à 7.000 francs par mois associé à un planning étoffé. Objectif : “faciliter les déplacements des habitants” et les encourager à emprunter la voie maritime. Un nouveau pass voiture mensuel à 20.000 francs entre Tahiti et Moorea fait également son entrée.





Le groupe Tuatea a annoncé ce lundi le lancement d’un pass annuel à 7.000 francs par mois pour voyager “sans compter” entre Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora et Maupiti. Les passagers du Apetahi Express et du Tauati Ferry peuvent souscrire à cette offre qui vise à “faciliter les déplacements des habitants” et donc à les encourager à emprunter la voie maritime.



Cette initiative est associée à un renforcement du programme de voyages avec la mise en place d’un aller-retour hebdomadaire entre Maupiti et Huahine via Bora Bora, Taha’a et Raiatea, chaque mercredi à partir du 15 juin 2026. “Cette nouvelle rotation permettra aux habitants de Maupiti, Bora Bora et Taha’a de se rendre à Raiatea pour effectuer leurs courses, réaliser leurs démarches administratives, honorer leurs rendez-vous médicaux ou rendre visite à leurs proches, avant de pouvoir rentrer chez eux le jour même”, précise le communiqué. Tout en sachant que près de la moitié des passagers transportés par l’Apetahi Express voyagent entre les Raromatai, des habitants mais aussi des touristes.



Une autre offre entre en application ce lundi : le lancement d’un pass voiture Tahiti-Moorea à 20.000 francs par mois, là aussi pour naviguer à volonté. Une formule pensée pour les résidents qui effectuent des rotations régulières entre les deux îles.



Rédigé par D'après communiqué le Lundi 1 Juin 2026 à 14:38 | Lu 587 fois



