​Les gendarmes de Tiarei soutiennent les familles dans le besoin

Tahiti, le 29 mai 2020 - Les gendarmes de la brigade de Tiarei ont apporté leur soutien, le 23 mai dernier, aux habitants de Tiarei en préparant des colis alimentaires qu’ils ont distribués aux familles dans le besoin.



Face au contexte de crise sanitaire et économique, les gendarmes de la brigade de Tiarei, ont procédé le 23 mai dernier à la distribution de colis alimentaires destinés à aider les personnes nécessiteuses. Tel que l’explique le lieutenant-colonel Frédéric Brachet, cette opération, qui a déjà eu lieu dans les communes de Faa’a et Punaauia, vise à “apporter un soutien à chaque fois que les militaires perçoivent qu’une famille est en détresse” et cela “va de pair avec l’orientation vers les services sociaux adaptés”.