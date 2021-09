​Les frais Etis réduits pour les enfants

Tahiti, le 29 septembre 2021 – Le conseil des ministres a réduit de 12 000 à 5 000 Fcfp le montant des frais de surveillance sanitaire demandés à l'arrivée des voyageurs en Polynésie française pour les enfants de moins de 12 ans.



L’arrêté fixant les conditions d’entrée en Polynésie française par les voyageurs a fait l’objet des modifications suivantes:

- Les enfants âgés de six à onze ans inclus accompagnant leurs parents ou représentant légal ayant un schéma vaccinal complet, seront désormais assujettis à une participation financière forfaitaire de 5 000 Fcfp au lieu de 12 000 Fcfp précédemment, ceux-ci n’ayant pas la possibilité d’être vaccinés.

- La mise en place de la possibilité d’un remboursement du forfait sanitaire lié à l’attestation ETIS pour venir en Polynésie française en cas d’annulation ou de report de voyage, sur demande (écrite/email), dans un délai de trois mois, sur production de pièces justificatives (facture acquittée et récépissé ETIS).



Biocovid



Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie globale de lutte contre la covid-19 et de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, la création d’un fichier informatisé de traitement de données nommé Biocovid, permettant le suivi de l’épidémie de la covid-19, a été proposée. Ce fichier permettra de rassembler des données nécessaires au suivi de la crise sanitaire. Le recueil de ces données a pour objectif l’identification des personnes infectées mais aussi l’investigation, le contact tracing, le pilotage de la crise sanitaire et la surveillance épidémiologique. Les données ne pourront être enregistrées et consultées que par les professionnels désignés dans l’arrêté et pour certains lorsqu’ils auront été autorisés. Ces données sont traitées par la Direction de la santé.