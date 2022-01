​Les fortes pluies attendues en journée ce vendredi sur Tahiti

Tahiti, le 14 janvier 2022 – Alors que le système dépressionnaire qui touche l'archipel de la Société provoque depuis vendredi matin de fortes activités pluvieuses sur les îles Sous-le-vent, un déplacement de ces précipitations intenses est attendu dans la journée sur Tahiti et Moorea. La vigilance rouge devrait rester de mise jusqu'à samedi matin.



Si l'activité pluvieuse annoncée est plutôt calme depuis vendredi matin sur Tahiti, le pire reste bien à venir selon Météo France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les précipitations ont continué de concerner l'archipel cerné par un "système dépressionnaire tropical". Et si de forts cumuls de pluies concernaient vendredi matin les îles Sous-le-vent, ces précipitations devaient "s'intensifier" dans la journée et gagner Tahiti et Moorea. Météo France annonce également un renforcement du vent sur l'archipel, occasionnant une mer forte. La vigilance rouge devrait rester de mise jusqu'à samedi matin. Même si un bulletin plus précis sur l'évolution du temps sera diffusé vendredi après-midi par Météo France. "La vigilance absolue reste de mise", prévient Météo France.



Pour l'anecdote, relève le prévisionniste, le mois de janvier 2021 était particulièrement sec pour la saison. A Faa'a, il avait même constitué un record historique. Or cette année 2022, en à peine 14 jours en janvier, il est déjà tombé 11 fois plus de pluies que sur l'ensemble du mois de janvier 2021 !