​Les forains retrouvent la plage du PK 0

Tahiti, le 9 juillet 2025 – Cette année, six familles de forains de Teahupo’o seront au rendez-vous pour surfer sur les trois compétitions au programme, en tablant sur une ouverture dès la semaine prochaine. Le montage des baraques a déjà commencé sur la plage qui avait accueilli la fanzone olympique, l’an dernier.





Le chantier a commencé il y a quelques jours avec le soutien de la commune pour les matériaux. Déplacés sur un parking côté montagne lors des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024, les forains de Teahupo’o étaient impatients de retrouver leur emplacement historique sur la plage du PK 0, qui avait fait office de fanzone. “On est content de revenir chez nous, côté mer, avec cette belle vue sur le site de compétition. C’est ici que tout se passe ! On a fait l’effort l’an dernier, mais ce n’était pas notre meilleure année entre les restrictions de circulation, au début, et l’emplacement”, se souvient Lesta Parker, trésorier du comité Teahupo’o Hava’e Horue.



Pour cette édition, les forains seront un peu moins nombreux qu’auparavant avec six familles, fidèles au rendez-vous depuis la première compétition internationale de surf en 1997. Trois grands stands de restauration occuperont l’essentiel de la partie haute de la plage, avec un espace central vacant pour accueillir le public pour les éventuelles cérémonies à venir.



Du surf du 12 juillet au 16 août

Car cette année à Teahupo’o,



Surpris par cette nouvelle organisation, les forains vont mettre les bouchées doubles pour surfer sur cette opportunité en pleine saison touristique et période de vacances scolaires. “On a reçu les dates de l’open un peu tard. Je ne sais pas si on va être prêt dès ce week-end. On va plutôt essayer d’ouvrir le 15 juillet. C’est court, mais on va tout faire pour y arriver”, confie Lesta Parker. La fermeture des baraques se faisant traditionnellement le week-end qui suit la fin de la waiting period, les forains de Teahupo’o devraient donc partir sur un mois de festivités au bout de la route.



Rien que sur son stand, Lesta Parker peut compter sur le soutien d’une quinzaine de membres de sa famille et de sa belle-famille, qui se relaient pendant qu’il est aux fourneaux. Savourer un poisson cru au bord de l’eau nécessite aussi de collaborer avec les pêcheurs et les agriculteurs des environs. “Si on travaille tous ensemble, ça ne peut que bien se passer”, remarque-t-il, tout en espérant que les vagues seront au rendez-vous, et sans manquer de souhaiter bonne chance aux surfeurs locaux.

Car cette année à Teahupo’o, le calendrier est un peu plus fourni que d’habitude avec la deuxième étape du championnat open de surf, du 12 au 14 juillet, suivie des qualifications féminine et masculine des Trials de la Lexus Tahiti Pro qui interviendront plus tôt, du 17 au 20 juillet. Quant au main event, il se tiendra du 7 au 16 août.Surpris par cette nouvelle organisation, les forains vont mettre les bouchées doubles pour surfer sur cette opportunité en pleine saison touristique et période de vacances scolaires. “On a reçu les dates de l’open un peu tard. Je ne sais pas si on va être prêt dès ce week-end. On va plutôt essayer d’ouvrir le 15 juillet. C’est court, mais on va tout faire pour y arriver”, confie Lesta Parker. La fermeture des baraques se faisant traditionnellement le week-end qui suit la fin de la waiting period, les forains de Teahupo’o devraient donc partir sur un mois de festivités au bout de la route.Rien que sur son stand, Lesta Parker peut compter sur le soutien d’une quinzaine de membres de sa famille et de sa belle-famille, qui se relaient pendant qu’il est aux fourneaux. Savourer un poisson cru au bord de l’eau nécessite aussi de collaborer avec les pêcheurs et les agriculteurs des environs. “Si on travaille tous ensemble, ça ne peut que bien se passer”, remarque-t-il, tout en espérant que les vagues seront au rendez-vous, et sans manquer de souhaiter bonne chance aux surfeurs locaux.

​Modalités de stationnement La commune de Taiarapu-Ouest a récemment annoncé que le stationnement en bord de route entre le pont Urihee et le PK 0 était interdit “pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation”. Des pancartes ont été installées pour avertir les usagers. Si cette décision intervient juste avant la période de compétition, elle sera appliquée toute l’année. L’aire de stationnement la plus proche est payante au tarif de 500 francs la journée, ou 300 francs pour quelques heures.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 9 Juillet 2025 à 16:44 | Lu 171 fois