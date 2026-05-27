

​Les forains du PK 0 parés dès juillet

Tahiti, le 24 juin 2026 - À Teahupo’o, le bout de la route va s’animer plus tôt et plus longtemps pour s’aligner sur le nouveau calendrier de compétitions de surf avec les Trials du 2 au 5 juillet, l’Open Tour du 11 au 14 juillet et la Tahiti Pro du 8 au 18 août. Les forains ont entamé la construction des baraques la semaine dernière, prêts à “tester” l’affluence sportive et touristique sur l’entièreté des vacances scolaires.





Tandis que la tour des juges se dresse déjà face à la vague de la passe Hava’e, la plage du PK 0 se prépare à accueillir les festivités associées à la période de compétitions qui s’annonce. Comme l’an dernier, ce ne sont pas moins de trois temps forts qui vont se succéder autour du surf à Teahupo’o, mais le calendrier a été remanié : les épreuves qualificatives des Trials sont avancées du 2 au 5 juillet – les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin via la Fédération tahitienne de surf (FTS) –, suivies de l’étape du Tahiti Open Tour du 11 au 14 juillet, pour finir par la Outerknown Tahiti Pro du 8 au 18 août.



​“C’est la première fois (...). On va tester”

Fidèles à la compétition internationale de surf, les forains de Teahupo’o ont accepté de s’adapter en commençant à s’installer plus tôt. “On est là ! Quand on nous a transmis les dates, on en a discuté et on a décidé de suivre. C’est la première fois qu’on va s’installer aussi longtemps”, confie Lesta Parker, en tant que trésorier du comité Teahupo’o Hava’e Hōrue. “On va tester et on verra. Il y a trois rendez-vous sportifs, mais aussi beaucoup de temps morts. On constate qu’il y a pas mal de touristes qui passent chez nous tous les jours, donc pourquoi pas essayer. L’année dernière, la commune avait frappé fort avec les tū’aro mā’ohi inter-quartiers : ça avait très bien fonctionné, donc on espère que ce type d’initiative pourra être reconduite”, remarque-t-il concernant la dynamique à tenir pendant près de sept semaines.



Moins nombreuses au fil du temps, six familles de forains de Teahupo’o prendront part à cette édition, essentiellement pour de la restauration. C’est le cas de Joinville Reva et sa belle-fille, Yolande Tetumu, en plein chantier ce mercredi. “L’objectif, c’est de terminer la construction, l’installation du matériel et la décoration la semaine prochaine pour l’ouverture. C’est motivant de se dire qu’on se met en place pour une plus longue durée. On verra bien si ça marche !”, espèrent-ils. Sur leur stand, entre la cuisine et le service, huit personnes seront mobilisées pour régaler les clients tous les jours.



Cap sur les Trials

“Si tout va bien”, l’ouverture des baraques est envisagée le mercredi 1er juillet, la veille des Trials, pour une fermeture à l’issue de la waiting period du main event, autour du samedi 18 août. Des stands de la Fédération tahitienne de surf et du Comité du tourisme de Taiarapu-Ouest participeront également à l’animation du PK 0 durant cette période.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 24 Juin 2026 à 17:54 | Lu 407 fois



