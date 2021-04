​Les filières agricoles à l'honneur à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 21 avril 2021 - Le lycée agricole de Nuku Hiva dirigé par le Frère Rémy Quinton, a organisé mercredi une journée portes ouvertes afin de valoriser le travail des étudiants et promouvoir les carrières du secteur primaire.



Mercredi, le lycée agricole de Nuku Hiva organisait une journée portes ouvertes. L'occasion pour le chef d'établissement, Frère Rémy Quinton, de valoriser la filière agricole et le travail des élèves. En raison de la pandémie et contrairement aux années précédentes, les écoles primaires de Taiohae, les élèves du collège et du Centre d’enseignement aux technologies appropriées au développement (Cetad) de Nuku Hiva n’étaient pas conviés. En revanche, la population de Taiohae pouvait venir découvrir les ateliers du lycée par petits groupes de six personnes.



Au programme de la visite, la présentation des formations de la troisième au CAP puis au Bac professionnel, les ateliers technologiques, des expositions/ventes de produits agricoles, la découverte de la serre de vanille et du rucher ou encore du bâtiment d’élevage de porcins puis du poulailler. La fabrication du compost, la multiplication des fruitiers, ou encore l’association des cultures faisaient aussi partie des stands pédagogiques proposés par les équipes enseignantes et les élèves.



Frère Rémy avait à cœur de faire de cette journée un moment de partage et de mise en valeur des métiers de l’agriculture. “Nous offrons aux élèves la possibilité d’être de bons techniciens agricoles et de devenir des chefs d’exploitation dont nous avons tant besoin pour développer le secteur primaire. C’est tout ce savoir-faire que nous exposons à l’occasion de notre journée portes ouvertes. Il faut savoir que ça fait 23 ans que notre centre d’éducation au développement existe et cette année nous avons franchi une nouvelle étape puisque l’établissement s’appelle désormais le lycée agricole St Athanase. Le troisième lycée agricole du Pays.”



Des métiers d'avenir



L’établissement compte parmi ses étudiants 70% de Marquisiens et 30% d’élèves venus des autres archipels. Frère Rémy Quinton a insisté sur le fait que l’agriculture propose des métiers d’avenir et ouverts à tous. “Tous les jeunes peuvent désormais venir chez nous se former dans les meilleures conditions pour devenir agriculteur, précise-t-il. Toutes les formations que nous avons mises en place apportent une cohérence avec un avenir assuré. Un avenir en termes d’emploi et peut-être aussi un avenir en termes de poursuite d’études. Il y a par ailleurs une chose qui me tient à cœur, c’est la valorisation de la formation agricole et de la formation professionnelle dans son ensemble. Je constate depuis quelques années que beaucoup de familles et beaucoup de parents s’imaginent encore que la formation générale est la seule formation de réussite qui va faire de leurs enfants des personnes plus intelligentes. Mais c’est faux, parce qu’il y a des enfants qui sont plus manuels ou plus pratiques que d’autres, et faire le choix de la formation professionnelle est aujourd’hui faire le choix de la réussite parce que le secteur primaire est aussi créateur d’emplois.”