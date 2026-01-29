

​Les établissements financiers s’engagent sur leurs tarifs et services

Tahiti, le 13 février 2026 - Les trois établissements de crédit et les deux établissements de paiement opérant en Polynésie française se sont engagés vendredi sur le nouvel accord de modération des tarifs bancaires aux particuliers. Une charte a également été convenue en faveur de l’inclusion bancaire et territoriale pour la période 2026-2028.



Les trois établissements de crédit (Banque Socrédo, Banque de Polynésie, Banque de Tahiti) et les deux établissements de paiement (Marara Paiement, EGPF Niupay) ont signé, vendredi au haut-commissariat, en présence du directeur de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), le nouvel accord de modération des tarifs bancaires aux particuliers. Cet accord vise à poursuivre la réduction des écarts tarifaires avec la métropole, tout en renforçant les actions en faveur de l’inclusion bancaire et territoriale et de la clientèle fragile financièrement. L'engagement qui résulte du volet insulaire de l'accord fera l'objet d'un projet annuel, sous l'égide de l'IEOM.



Les trois banques polynésiennes s’engagent notamment à proposer la gratuité d’un abonnement permettant la consultation des comptes et d’opérations définies sur internet pour la clientèle de particuliers. Elles conviennent par ailleurs d’un gel intégral, pour les trois années à venir, des tarifs relevant de l’extrait standard des tarifs bancaires et du périmètre applicable, sur la base des tarifs en vigueur au 1er octobre 2025.



De leur côté, Marara Paiement et Niupay s’engagent à exclure toute augmentation générale ou automatique des tarifs figurant dans l’extrait standard, et à ne procéder, le cas échéant, qu’à des ajustements tarifaires ciblés et modérés, après information préalable de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).



Renforcement des engagements en faveur de l’inclusion bancaire



En matière d’inclusion bancaire et de prévention de la fragilité financière, les trois banques polynésiennes maintiennent l’offre spécifique destinée aux clients en situation de fragilité financière au tarif de 120 francs.



Marara Paiement, et son actionnaire l’OPT, s’engage à maintenir une offre adaptée à son statut, et comparable dans ses finalités à celle des établissements de crédit. NiuPay contribue pour sa part à la promotion de l’inclusion financière, notamment par l’équipement et l’accompagnement des clientèles peu ou non bancarisées, en particulier dans les îles éloignées.



Signature d’une nouvelle Charte d’inclusion bancaire



À l’occasion de la signature de l'accord, les représentants des cinq établissements financiers ont également signé une nouvelle Charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement.



Cette Charte élargit le périmètre des bénéficiaires et renforce les engagements des signataires. Ses objectifs sont notamment de renforcer l’effectivité et promouvoir le droit au compte, de renforcer l’accès des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels aux services bancaires et de paiement et en faciliter l’usage, de développer des mécanismes de détection et d’accompagnement précoce des difficultés financières afin de prévenir le surendettement, à renforcer l’éducation financière et budgétaire des publics, en particulier des personnes en situation de fragilité financière, de faciliter l’accès au crédit pour les personnes en situation de handicap, et de contribuer au maillage territorial, à l’accessibilité aux moyens de paiement et à la résilience des circuits fiduciaires sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 13 Février 2026 à 16:20




