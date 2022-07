​Les enfants ont la police dans la main

Tahiti, le 28 juillet 2022 – L'association Social Police 2000 a organisé jeudi une journée récréative pour 200 enfants des quartiers défavorisés de Papeete.



Toujours fidèle au poste, l'association Social Police 2000 a réuni jeudi la bagatelle de 200 enfants âgés de 5 à 7 ans et issus de quartiers défavorisés pour une nouvelle journée récréative. Retraité de la Police nationale depuis 2007, Rodolphe Tutairi n'aurait manqué le rendez-vous pour rien au monde. Avec son association montée en 1988, il organise chaque années deux rendez-vous destinés aux enfants de Tahiti. “Avant, on prenait 400 enfants de Hitia'a o te Ra jusqu'à Papara. Mais avec le Covid, on est passé à 200 enfants pour plus de sécurité. Cette année, avec la reprise du Covid, on a préféré rester prudent et maintenir ce chiffre à 200 enfants, uniquement de Papeete”, explique l'ancien policier.



Des enfants choisis par les référents des quartiers, qui ont ouvert leur journée par un petit-déjeuner à la résidence du haut-commissaire à Papeete. La suite du programme comprenait un tour aux manèges, privatisés pour l'occasion, puis un déjeuner à la salle du Kuo Min Tang et une visite à l'hôtel de Ville de Papeete l'après-midi. “L'idée de cette journée, c'est d'abord la cohésion. Mais c'est aussi de rapprocher la police de sa population. Et on a très bien réussi”, se félicite Rodolphe. "Au fil des ans, on a même des responsables des communes qui nous ont demandé si on pouvait faire des interventions.” Le commissaire de la Direction territoriale de la Police nationale, Mario Banner, était d'ailleurs présent jeudi matin. La DTPN met à disposition dix policiers pour l'organisation de la journée. “Les enfants que l'on voit, de 5 à 7 ans, ce sont les enfants des quartiers”, martèle Rodolphe, ardent défenseur d'une police de proximité. “Et moi je veux qu'ils voient les policiers qui sont avec eux tous les jours.”



Grégory Boissy