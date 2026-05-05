

​Les élèves du Conservatoire en concert sur l'île sacrée

Tahiti, le 28 mai 2026 - Douze élèves de la section classique du Conservatoire artistique de Polynésie française, emmenés par deux de leurs professeurs, Amandine Clemencet et Léa Le Bozec, ont réalisé cette semaine une série de concerts à Uturoa.



Âgés de 10 à 16 ans, ces élèves des classes de violon, violoncelle et clarinette étaient engagés pour une série de quatre concerts : sur la traversée à bord de l'Apetahi Express, à l'hôpital de Raiatea, au collège lycée de Anne-Marie Javouhey (AMJ) et enfin au Fare Tama Hau de Raiatea.



Un programme spécial, consacré à la musique illustrant notamment les mangas mais également les mélodies polynésiennes, avait été établi et travaillé pour cette occasion

Rédigé par La rédaction le Jeudi 28 Mai 2026 à 11:47 | Lu 195 fois



