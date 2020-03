​Les écoles fermées à partir de mercredi après-midi

Tahiti le 16 mars 2020 - Le président du Pays Edouard Fritch a annoncé ce lundi la fermeture de tous les établissements scolaires demain après-midi pour éviter la propagation du covid-19. L'Unsa demande que ce dispositif soit mis en place dès ce matin.



Le président du Pays Edouard Fritch a annoncé la fermeture des établissements scolaire mercredi après-midi jusqu'à la fin des vacances de Pâques, soit pour une durée avoisinant les trois semaines. Un dispositif mis en place pour “éviter la propagation du covid-19” au fenua a-t-il martelé. Le président a, par contre, appelé à la “responsabilité” des parents pour “garder les enfants en confinement à la maison. Il ne s'agit pas de les laisser partir dans la nature”.



Que les parents puissent s'organiser



Une décision prise près d'une semaine après que plusieurs syndicats du fenua ainsi que la fédération des associations des parents d'élèves ont fait cette demande. Edouard Fritch explique qu'il leur fallait “un peu de temps” pour que les parents puissent prendre leur disposition et s'organiser.



Diana Yieng-Kow de l'Unsa ne comprend pas pourquoi le Pays attend mercredi pour fermer les établissements scolaires. “Les parents sont déjà organisés et il n'y a déjà plus personne dans les écoles (…). Ils n'ont rien anticipé, c'est au petit bonheur la chance” affirme la syndicaliste.



Le syndicat Unsa a d'ailleurs envoyé hier un courrier au président Edouard Fritch. Il considère que la fermeture des écoles était “inévitable” et demande que ce dispositif soit effectif dès mardi pour “éviter la propagation du virus”. Le syndicat considère que les “établissements scolaires sont en première ligne”.



L'Unsa demande au président du Pays à avoir des “éclaircissements” concernant le “rapatriement des élèves internes, la date de la nouvelle rentrée, la mise en œuvre de cette annonce”.

Hier soir, plusieurs sujets relatifs à la fermeture des établissements scolaires étaient à l'ordre du jour du conseil des ministres interministériel, tout comme le rapatriement des internes dans leurs archipels.