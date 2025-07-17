

​Les demandes d’ALE ouvertes jusqu’au 31 octobre

Tahiti, le 6 août 2025 - Les étudiants boursiers souhaitant bénéficier de l’Aide au logement étudiant (ALE) ont jusqu’au 31 octobre pour faire leur demande. La procédure est entièrement dématérialisée via le site “Démarches simplifiées”.



Les étudiants boursiers poursuivant leur cursus en Polynésie française et locataire d’un logement à titre principal peuvent désormais déposer en ligne leur demande d’Aide au logement étudiant (ALE) pour l’année universitaire 2025-2026, indique un communiqué diffusé mercredi par le haut-commissariat.



Les demandes doivent avoir été transmises avant le 31 octobre prochain à midi, heure de Tahiti. Elles se font directement sur la plateforme “Démarche simplifiées”.



Une aide de 10.000 à 30.000 francs par mois



Comme l’année précédente, cette démarche est 100% dématérialisée. Elle concerne les étudiants boursiers logeant à la cité universitaire de l’Université de la Polynésie française, dans un centre d’hébergement étu-diant de l’Office polynésien de l’Habitat (Paraita ou Outumaoro) ou dans le parc privé.



Pour rappel, l’Aide au logement étudiant est un dispositif entièrement financée par l’État, attribuée aux étudiants boursiers du Pays ou de l’État, inscrits dans un établissement public ou privé d’enseignement et de formation supérieure en Polynésie française. Lors de la campagne 2023-2024, 354 étudiants ont bénéficié de l’ALE en Polynésie française, représentant une aide de 57 millions de francs entièrement versée par l’Etat.



Un étudiant boursier peut percevoir une aide comprise entre 10 000 et 30 000 francs par mois, selon la tranche de sa bourse et le montant de son loyer, à la condition qu’il soit assidu aux cours toute l’année et qu’il soit à jour du paiement de ses loyers.

​Justificatifs à fournir



Les étudiants ont jusqu’au 31 octobre 2025 à midi (heure de Tahiti) pour déposer leur demande ALE 2025-2026 avec les pièces justificatives requises :

- Une pièce d’identité de l’étudiant ;

- Un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2025-2026 ;

- La notification de bourse définitive de l’État ou du Pays ;

- Un contrat de location ou l’attestation d’hébergement pour la durée de l’année universitaire 2025-2026 (pièces complémentaires à fournir en cas de colocation, de bailleur privé ou de tacite reconduction).

