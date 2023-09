​Les cinq suspects du meurtre de Mataiea mis en examen et incarcérés

Tahiti, le 29 septembre 2023 – Les trois majeurs et deux mineurs interpellés suite au décès par strangulation d'un homme le 24 septembre à Mataiea ont été mis en examen jeudi et placés en détention provisoire.



Six jours après la découverte du cadavre d'un homme de 33 ans, retrouvé attaché à un arbre avec les pieds et mains liés sur un terrain vague de la commune de Mataiea, les cinq suspects interpellés dans le cadre de cette affaire – trois majeurs et deux mineurs – ont été déférés au palais de justice jeudi. Les trois majeurs ont été présentés devant le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire et mis en examen pour meurtre et trafic de stupéfiants, les deux mineurs uniquement pour meurtre. Les cinq individus ont ensuite été présentés devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné leur placement en détention provisoire.



Rappelons que suite à la découverte du corps de la victime, la procureure de la République, Solène Belaouar, avait indiqué par voie de communiqué que le décès était lié à une "transaction de produits stupéfiants". L'autopsie pratiquée sur le corps du trentenaire, qui se trouvait sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire de la fusillade du Liberty, avait permis d'établir que ce dernier était décédé par strangulation.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 29 Septembre 2023 à 11:22