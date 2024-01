​Les “charges” dans le viseur de la nouvelle direction de TNTV

Tahiti, le 9 janvier 2024 – Le nouvelle direction générale de TNTV aura pour “axe de réflexion” de “réduire les coûts ou augmenter les recettes”, a dit Moetai Brotherson mardi lors des vœux à la presse.



Si on ne sait pas encore qui sera retenu pour remplacer Mateata Maamaatuaiahutapu à la direction générale de la chaîne de télévision du Pays, Moetai Brotherson a précisé mardi quel sera l’un de ses “axes de réflexion”. Après avoir assuré mardi lors des vœux à la presse qu’une “marge de manœuvre” serait laissée au nouveau dirigeant de la chaîne, un de ses “axes de réflexions” sera de limiter les coûts de fonctionnement du “centre de charges” qu’est TNTV. “Aujourd’hui, les recettes publicitaires de TNTV sont très (très) loin de couvrir les charges. La question corolaire est comment on transforme TNTV pour atteindre les objectifs qui permettront de réduire les coûts ou augmenter les recettes”, a indiqué le président.



Pour l’instant, onze personnes se sont portées candidates pour ce poste alors que l’appel est ouvert jusqu’à mercredi soir minuit. On compte notamment cinq candidatures nouvelles suite au post publié par Moetai Brotherson sur sa page Facebook de président, vendredi. Concernant la publication à l’attention des “50 000 followers” de sa page Facebook, pour booster cet appel à candidatures, le président justifie : “Vous souvenez-vous des précédents recrutements pour ce poste ? Non ! Parce qu’il n’y en avait pas. Je pense avoir suffisamment d’audience sur ma page Facebook de président pour que ça résonne. Et quand je vois le nombre de candidatures nouvelles, je pense que ça a résonné.”



Pour la suite de la procédure de recrutement, un conseil d’administration est convoqué lundi prochain pour prendre acte des candidatures. Celles-ci seront analysées à l’aune d’une grille de “75 critères” dans la semaine du 22 janvier avec l’objectif d’identifier la nouvelle personne qui tiendra les rênes de la chaîne de télévision du Pays à partir du 1er février prochain.