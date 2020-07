​Les centres de plongée réunis en syndicat

Tahiti, le 19 juillet 2020 – Le premier syndicat professionnel des clubs de plongée en Polynésie française, le Syndicat polynésien des centres de plongée (SPCP), vient de se constituer et réunit déjà la moitié des clubs du fenua.



Premier syndicat professionnel réunissant les centres de plongée du fenua, le Syndicat polynésien des centres de plongée (SPCP) vient de voir le jour, a annoncé son président, le gérant d'un centre de plongée de Fakarava, Thibault Gachon, dans un communiqué diffusé vendredi. "Le projet était en gestation depuis plusieurs mois, c’est à présent chose faite", entame le communiqué qui précise cet "outil fédérateur vise d’une part à défendre les intérêts de ces entreprises touristiques, et d’autre part, à participer au développement de la plongée sous-marine en Polynésie française". Et pour Thibault Gachon : "l’actualité nous met face à deux enjeux majeurs : défendre l’activité de nos entreprises, fortement impactées par la crise actuelle, mais aussi, préparer la relance, pour sortir encore plus forts de cette période difficile".



Le nouveau syndicat annoncé déjà une vingtaine de membres, "soit près de la moitié des entreprises du secteur", et souhaite "apporter notre connaissance du terrain, de faire remonter nos attentes et d’être force de proposition pour avancer dans une direction commune, que ce soit avec nos ministères de tutelle, ou avec les partenaires naturels de notre secteur d’activité". Le SPCP, qui se félicite d'avoir élu un président "qui n'est pas basé à Tahiti", compte également au sein du son bureau Thomas Cormier, vice-président, gérant d'un centre de plongée basé à la Presqu’ile, Vatea Aline, secrétaire et gérant de Top Dive et Baptise Le Bouil, trésorier et représentant de la société Tahiti Dive Management.