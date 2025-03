​Les associations à Paris pour le nucléaire

Tahiti le 11 mars 2025. Cinq associations sont invitées à participer à la prochaine réunion de commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires en qualité d'associations représentatives de victimes des essais nucléaires.





Un décret publié aujourd’hui au Journal officiel de la République française donne le nom des associations qui seront membres de la prochaine commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires en qualité d'associations représentatives de victimes des essais nucléaires



Il s’agit de la Fédération nationale des officiers mariniers et veuves, l'association Tamarii Moruroa, l'association Moruroa e tatou, l'Association des vétérans des essais nucléaires et de l'Association 193.



Cette commission, qui doit en théorie se réunir deux fois par ans, ne s’est plus tenue depuis 2023.