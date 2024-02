​Les activités en montagne sont vivement déconseillées après les intempéries

Tahiti le 14 février 2024. Après les intempéries survenues au cours des derniers jours dans l’archipel de la Société, le Haut-commissaire de la République sensibilise la population et continue à appeler à la vigilance.





La pratique des activités en montagne dans les vallées et cours d’eau ainsi que le franchissement à gué des rivières sont vivement déconseillés. Les sols sont gorgés d’eau et n’absorbent plus les nouvelles précipitations. De nombreux arbres ou talus ont été déstabilisés et les risques de chutes, d’éboulement voire de glissements de terrains sont très importants.



Soyez très attentifs aux conditions météorologiques si vous planifiez des activités en plein air.



Par ailleurs, les îles Sous-le-Vent sont toujours placées en vigilance orange pour risque de fortes pluies.