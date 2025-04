​Les Polynesian Battle Games gonflés à bloc

Tahiti, le 31 mars 2025 – Du 18 au 20 avril, plus de 340 crossfiteurs s’affronteront lors de la quatrième édition des Polynesian Battle Games au parc Vairai. La billetterie est ouverte pour les spectateurs, qui pourront également profiter d’un village avec des animations.





Les Polynesian Battle Games sont de retour pour une quatrième édition très attendue, du 18 au 20 avril, au parc Vairai. Ce rendez-vous phare du crossfit polynésien réunira plus de 340 athlètes précédemment qualifiés en individuel ou par équipe, qui s’affronteront sur trois zones de compétition pour mettre à l’épreuve leur force physique et mentale.



Vingt concurrents internationaux seront de la partie, dont la crossfiteuse et influenceuse française Célia Gabbiani, invitée d’honneur qui viendra aussi partager son expérience. L’ambiance promet d’être intense avec trois speakers, et un village regroupant des animations et un espace de restauration. La billetterie est accessible en ligne sur

Les Polynesian Battle Games sont de retour pour une quatrième édition très attendue, du 18 au 20 avril, au parc Vairai. Ce rendez-vous phare du crossfit polynésien réunira plus de 340 athlètes précédemment qualifiés en individuel ou par équipe, qui s’affronteront sur trois zones de compétition pour mettre à l’épreuve leur force physique et mentale.Vingt concurrents internationaux seront de la partie, dont la crossfiteuse et influenceuse française Célia Gabbiani, invitée d’honneur qui viendra aussi partager son expérience. L’ambiance promet d’être intense avec trois speakers, et un village regroupant des animations et un espace de restauration. La billetterie est accessible en ligne sur www.polynesianbattlegames.com , et auprès des enseignes Crossfit BBT (Tipaerui) ou Élite Tahiti (Vaima).

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 31 Mars 2025 à 09:44 | Lu 563 fois