

​Les Marquisiens appuient leur AMP

Tahiti, le 25 juin 2026 - Opposition des pêcheurs, scepticisme de l’opposition à l’assemblée, critiques virulentes de la part du Tavini. Le projet d’Aire marine protégée aux Marquises, Te tai nui a hau, reçoit cependant un grand oui de la part des hakaiki aux Marquises.





Dans un communiqué jeudi sur les réseaux sociaux, la Communauté de communes des îles Marquises (Codim) a souhaité faire savoir sa totale approbation au projet d’Aire marine protégée.



“Te tai nui a hau est avant tout une initiative marquisienne, portée par les communautés de notre archipel et construite au fil de nombreuses années de travail”, explique la Codim, pour tordre le cou à l’idée que les maires de l’archipel seraient opposés à ce projet.



Avec un zonage protégé acté par le conseil des ministres à 20 miles des côtes, alors que les hakaiki en préconisaient 50, les Marquisiens estiment que cela constitue “une avancée majeure pour la préservation de la biodiversité et des ressources marines”, accompagné par “un compromis trouvé avec les intérêts du secteur de la pêche hauturière”.



Toujours dans ce communiqué, les maires des cinq communes de l’archipel marquisien déplorent que trop souvent sur les télévisions locales, la parole ait été donnée aux opposants à ce projet, sans tenir compte de l’accord des habitants, sur place. “Le soutien à Te tai nui a hau est réel, il est profond”, poursuit le communiqué. “Il s’exprime dans les vallées, dans les familles, auprès de nombreux acteurs qui vivent quotidiennement de la mer et avec la mer.”



Aussi, la Codim refuse-t-elle que les Marquises soient “réduites à une opposition simpliste entre protection et développement alors que notre démarche vise précisément à construire un équilibre durable entre les deux.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 25 Juin 2026 à 16:56 | Lu 275 fois



