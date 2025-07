​Les Marquises célèbrent l’anniversaire du classement à l’Unesco

Nuku Hiva, le 28 juillet 2025 - Les Marquises ont fêté ce week-end le premier anniversaire de leur classement au patrimoine mondial de l'Unesco. La célébration a permis de réaffirmer l'importance de la préservation du patrimoine culturel et naturel unique de l’archipel.



Ce week-end, les plus hautes autorités de l’archipel marquisien, Benoit Kautai, le maire de Nuku Hiva et président de la Codim, Anny Pietri administratrice d’État en charge des îles Marquises et Sarah Tang secrétaire générale de la circonscription de l’archipel, étaient réunies sur le site de Temehea à Nuku Hiva, pour célébrer le premier anniversaire du classement des îles Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco.



Après un haka manu traditionnel préparé pour l’événement par le groupe de danse Mana Haka, plusieurs arbres endémiques ont été plantés sur le site de Temehea pour marquer cet anniversaire de manière durable : un tu’eiao, arbre utilisé dans la médecine traditionnelle pour purifier le corps ; un aoa, arbre sacré de la culture marquisienne qui fait le lien entre le visible et l’invisible ; et un ma’i’i, symbole de force silencieuse et de générosité enracinée. La plantation de ces arbres visait à souligner l'importance de la préservation de l'environnement et de la biodiversité locale, mais surtout à créer symboliquement un héritage vivant pour les générations futures.



“Un important centre d'endémisme”



Depuis le 26 juillet 2024, les Marquises sont reconnues par l’Unesco en tant que bien mixte dont la valeur universelle réside tant dans ses richesses culturelles que naturelles. L’archipel est classé comme “point chaud de la biodiversité qui combine des écosystèmes marins et terrestres irremplaçables et exceptionnellement bien conservés”, et comme “un important centre d’endémisme, abritant une flore rare et variée, une diversité d’espèces marines emblématiques et l’un des ensembles d’oiseaux marins les plus diversifiés du Pacifique Sud”, indique l’Unesco sur son site Internet. À cela il faut ajouter des sites archéologiques authentiques, puisque la majeure partie d’entre eux n’ont jamais été restaurés.



Ainsi, la célébration de ce premier anniversaire a été l’occasion pour les autorités de l’archipel de rappeler à la population locale ainsi qu’aux touristes venus participer à l’événement, que le classement au patrimoine mondial de l’Unesco est une reconnaissance mondiale, mais aussi et surtout une formidable opportunité offerte en vue de préserver durablement les richesses culturelles et naturelles des Marquises.