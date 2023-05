​Les Forces armées en Polynésie française s’entraînent avec le groupe Jeanne d’Arc 2023

Tahiti, le 17 mai 2023. Les exercices des Forces armées en Polynésie française se multiplient dans la zone. Mardi dernier, c'est avec le groupe Jeanne d'Arc 2023 qu'elles ont collaboré.



Le 16 mai 2023, les unités des Forces armées en Polynésie française (FAPf) ont mené des exercices conjoints avec le groupe Jeanne d’Arc 2023, composé du Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude, de son groupement tactique embarqué (GTE) de l’armée de Terre et de la frégate La Fayette, sur les îles de Raiatea, Tahaa et Huahine.



En mer, le Patrouilleur Arago a réalisé des manœuvres de navigation conjointes avec le La Fayette dans le lagon des îles de Raiatea et Tahaa tout en assurant une surveillance de l’activité maritime dans cette zone. Depuis l’île de Raiatea, le Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P) a effectué un exercice avec le PHA Dixmude et son GTE afin de renforcer ses capacités dans le domaine amphibie. Cet exercice mené avec le groupe Jeanne d’Arc 2023 a permis au RIMaP-P de s’entraîner sur un scénario fictif d’assistance en cas de catastrophe naturelle.



Depuis le 11 mai 2023, le groupe Jeanne d’Arc 2023 patrouille dans le Pacifique sous le contrôle opérationnel du commandement supérieur des FAPf. Les deux bâtiments de la Marine nationale ainsi que les 800 marins et soldats embarqués viennent ainsi renforcer la posture permanente de sauvegarde maritime assurée tout au long de l’année par les FAPf.