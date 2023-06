​Les CAE recentrées sur les secteurs “prioritaires”

Tahiti, le 14 juin 2023 – La ministre en charge de la Formation professionnelle et du Travail a proposé, mercredi en conseil des ministres, de privilégier l’octroi de Conventions d’aide à l’emploi (CAE) aux entreprises et associations intervenant dans les quatre secteurs prioritaires que sont le tourisme, le secteur primaire, les énergies renouvelables et l’économie numérique et l’audiovisuel.



Parmi tous les dispositifs d’aide que propose le Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (Sefi), la Convention d’accès à l’emploi (CAE) est le plus octroyé. Avant tout amortisseur social face à un taux d’inactivité de la population en âge de travailler (15-64 ans) peinant à descendre en dessous de 40%, ce dispositif n’a permis qu’à une très faible partie des bénéficiaires de développer des compétences professionnelles et de s’insérer durablement dans le monde du travail.



L’effet levier escompté du dispositif, à savoir l’entrée sur le marché du travail du demandeur d’emploi, n’est donc pas avéré à ce jour. Par ailleurs, le dispositif échappe totalement à l’accompagnement d’un conseiller à l’emploi, un accompagnement pourtant primordial à la construction du projet professionnel du demandeur d’emploi, puisque les dossiers sont élaborés entre l’organisme d’accueil et le demandeur d’emploi et déposés directement pour traitement administratif sans passer entre les mains des professionnels de l’insertion que sont les conseillers en évolution professionnelle du Sefi.



Octroi limité



Fort de ce constat et conformément au programme du gouvernement qui souhaite créer les conditions d’un développement durable pour les quatre grands secteurs que sont le tourisme, le secteur primaire, les énergies renouvelables et l’économie numérique et l’audiovisuel, le ministère en charge de la Formation professionnelle et du Travail a proposé, mercredi en conseil des ministres, d’accorder une priorité des mesures d’aide à l’emploi aux organismes d’accueil œuvrant dans les secteurs prioritaires et de limiter strictement l’octroi des CAE aux entreprises et associations dont l’activité principale ou secondaire correspond à l’un des secteurs d’activité prioritaires cités plus haut et aux communes qui confieront des missions dédiées au développement des dits secteurs.



Une large campagne de communication doit accompagner la relance du dispositif afin d’éviter un afflux inutile de personnes au Sefi et surtout permettre la lisibilité et la transparence du dispositif pour tous.