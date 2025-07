​Léger tassement sur le marché de l’emploi

Tahiti, le 23 juillet 2025 - En mai 2025, l’emploi salarié marchand est stable, constate l’Institut de la statistique en Polynésie française dans publication faite mercredi.



L’emploi croît dans la construction et le commerce. Il est stable dans l’industrie, l’hôtellerie-restauration et les autres services par rapport à avril 2025.



Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi croît de 2,2 % alors que la variation moyenne annuelle de 2020 à 2024 est de + 2,6 %. Dans le détail par secteurs, sur les douze derniers mois l’effectif salarié croit de 0,8 % dans l’industrie, chute de -0,5 % dans la construction. Les plus fortes croissances sont observées dans le commerce (+3,3 %) dans l’hôtellerie-restauration (+2,8 %) et dans le secteur des services (+2,5 %).