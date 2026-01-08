

​Le village des pêcheurs de Outuaraea tombe à l’eau

Tahiti, le 27 janvier 2026 - Annoncé avec force de conviction par le maire de la commune de Faa’a, le village des pêcheurs, porté par la mairie et le Pays, vient de tomber à l’eau. Un arrêté en ce sens a été publié ce lundi par le Pays, retirant à l’Office polynésien de l’habitat (OPH) les subventions allouées pour ce projet en 2023. Un projet qui n’a jamais réellement avancé.



Le projet était dans les cartons du Pays et de la commune de Faa’a depuis 2017. L'idée était de permettre aux familles de Outuaraea de bénéficier d'un meilleur endroit pour vivre, mais aussi de développer d'autres secteurs économiques tels que l'agriculture ou le tourisme. De nouveaux fare OPH devaient être implantés sur le site.



Dans le cadre du réaménagement du site de Outuaraea, le Pays et la commune de Faa'a devaient mettre en place un village des pêcheurs. Une réunion d'information s’était même tenue en septembre 2017. L’Office polynésien de l’habitat envisageait de réaliser huit logements sur pilotis, ainsi que des constructions annexes destinées au stockage du matériel de pêche et au stockage hors d’eau des embarcations. Le site en projet prévoyant une zone de mise à l’eau avec un quai ou un ponton flottant. Des équipements complémentaires nécessaires à l’activité de pêche étaient également intégrés au projet, mais sur la base de financements distincts.



Une initiative pour laquelle les potentiels bénéficiaires se réjouissaient, tout en redoutant néanmoins les loyers mensuels qu'ils devraient honorer, “avec leur humble revenu oscillant en fonction des caprices de la mer”.



La mairie voulait en outre mettre en œuvre un espace propice à l’agriculture, permettant aux familles de partager des potagers familiaux et même de recevoir des activités touristiques. Mais la partie “Village des pêcheur” de ce projet vient de tomber à l’eau. Un arrêté en ce sens a été publié ce lundi par le Pays, retirant à l’OPH les subventions allouées pour ce projet en 2023.

