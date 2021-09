​Le trafiquant d'ice Fred Garbutt expulsé des Etats-Unis vers Tahiti

Tahiti, le 1er septembre 2021 – Placé sous mandat d'arrêt depuis deux ans, le trafiquant d'ice Fred Garbutt a été expulsé des Etats-Unis où il résidait depuis 2018 et transporté en Polynésie française mardi soir. Mercredi, le trafiquant et sa compagne ont été mis en examen.



Le trafiquant d'ice notoire d'une cinquantaine d'année, Fred Garbutt, est arrivé mardi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a après avoir été expulsé des Etats-Unis, ont révélé hier nos confrères de Polynésie la 1ère. Visé par plusieurs enquêtes pour trafic d'ice en Polynésie et placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Papeete, Fred Garbutt résidait depuis décembre 2018 aux Etats-Unis avec sa compagne.



En janvier dernier, le trafiquant et consommateur d'ice s'était confié dans une interview exclusive à notre confrère de La Dépêche de Tahiti disparu récemment, Florent Collet, pour raconter une sorte de descente aux enfers, reconnaître sa responsabilité dans l'importation de la drogue au fenua, exprimer ses regrets et évoquer sa volonté de se rendre à la justice polynésienne. Mis en cause dans plusieurs affaires, Fred Garbutt avait fini par se retrouver en difficultés financières et médicales aux Etats-Unis. Il avait d'ailleurs mis à contribution une partie de sa famille, aujourd'hui condamnée, pour se procurer de l'argent.



Mercredi, Fred Garbutt et sa compagne ont été mis en examen et présentés à un juge des libertés et de la détention en vue de leur incarcération provisoire.