​Le trafic aérien redresse la barre

Tahiti, le 26 août 2020 – A l'arrêt complet lors du confinement, le trafic aérien inter-îles atteint aujourd'hui 67% de celui de 2019 et le trafic international 31% de celui de 2019.



Un point de situation sur la reprise du trafic des passagers à l’aéroport de Tahiti-Faa’a a été présenté mercredi en conseil des ministres. Ces statistiques post-Covid, basées sur un comparatif entre l’année 2019 et l’année 2020, et arrêtées à la date du 17 août 2020, révèlent des perspectives optimistes pour le secteur aérien. Malgré la chute constatée du flux de passagers à compter du 22 mars 2020, suite au confinement général de la Polynésie française, on observe une reprise prometteuse du trafic depuis la réouverture des vols domestiques, qui atteint 67% du trafic par rapport à 2019. Cette tendance favorable se confirme d’ailleurs avec la réouverture des frontières internationales le 15 juillet dernier, portant le trafic international à 31% du flux de 2019. Ainsi, le niveau global du trafic de passagers (domestique et international cumulés) atteint 51% par rapport à 2019.