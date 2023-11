​Le tout-politique du fenua a rendez-vous à Paris

Paris le 20 novembre 2023 - Congrès des maires, visite du président Brotherson, suite de la discussion budgétaire : un grand nombre d'élus du fenua – et de l'Outre-mer en général – est cette semaine à Paris, au contact des élus et des responsables politiques nationaux. Les sujets ne manquent pas.





« L'Outre-mer, ce n'est pas que 212 communes sur 36 000, c'est beaucoup plus important que cela ! » Lorsqu'il reçoit les maires ultramarins au Palais du Luxembourg, le président du Sénat, Gérard Larcher, choisit soigneusement ses formules. La chambre haute du Parlement est aussi celle des collectivités locales : les maires et les conseillers municipaux forment l'immense majorité des grands électeurs qui élisent les sénateurs, justement.



« En Polynésie française, les délégations de compétences du fenua aux communes mériteraient d'être revues afin d'être renforcées, a lancé Gérard Larcher aux maires de Polynésie réunis devant lui. En évoquant la Polynésie française, je n'oublie pas le souhait des iles Marquises, ils me l'ont signifié, de profiter d'une prochaine révision constitutionnelle pour permettre la création d'une communauté d'archipels. »



Ce souhait et cette volonté d'émancipation, le sénateur Teva Rohfritsch les respecte. « Les Marquises ont une demande particulière qui mérite d'être entendue et même soutenue en ce qui me concerne, réagit-il. Ce n'est pas le seul sujet porté par les maires polynésiens mais c'est un sujet qui a toute sa légitimité parce que nos institutions ont atteint un niveau de maturité qui nous permet d'envisager une décentralisation à l'intérieur de la Polynésie. D'une façon plus générale, il faut rapprocher les décisions de l'action politique, au plus près des territoires concernés. C'est valable aussi pour les Australes... »

Lutte contre la vie chère Venus des Marquises mais aussi des quatre autres archipels, les élus du fenua ont en effet interpellé les responsables politiques nationaux sur leurs préoccupations locales. Au premier jour de ce Congrès des maires, ils ont été reçus au Sénat et sont attendus demain mardi à l'Assemblée nationale avant le ministère des Outre-mer, rue Oudinot, mercredi.



« En rencontrant d'autres élus de l'Outre-mer, je me suis aperçue que nous avons beaucoup de problématiques communes : l'accès à l'eau potable, le foncier qui est rare et cher, le coût de la vie... », témoigne Laïza Deane, conseillère municipale de Nuku Hiva. Bien que venant des Marquises, la priorité de cette élue n'est pas une communauté d'archipel séparée mais « la lutte contre la vie chère ».



Une préoccupation que partage Victor Roomatooroa, maire-délégué de Bora Bora. « Je suis venu surtout pour parler de Bora, précise l'élu. Ce n'est pas la première fois que je participe à ces réunions. Dans le passé, elles nous ont permis de progresser sur des sujets importants comme l'eau potable et l'assainissement. Cette fois, nous avancerons sur la vie chère mais aussi sur les nouvelles technologies liées à la transition énergétiques, du moins je l'espère. »



Entre deux déplacements liés à la transition énergétique et à l'avenir des technologies numériques de communication, le président Brotherson participera à tous les moments forts de cette semaine parisienne des élus de Polynésie. Clôture du Congrès des maires, réceptions multiples à l'Assemblée et au ministère des Outre-mer sont notamment à l'agenda officiel du président. Le contact avec les parlementaires sera aussi pour l'exécutif de progresser sur les sujets budgétaires : la loi de finances arrive justement cette semaine au Sénat.

Rédigé par Julien Sartre le Lundi 20 Novembre 2023 à 12:10 | Lu 271 fois