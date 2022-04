​Le tourisme poursuit sa convalescence en février

Tahiti, le 11 avril 2022 – Selon les derniers chiffres diffusés lundi par l'ISPF, 9 000 touristes ont débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en février 2022, contre 500 au creux de la première vague Covid en février 2021 et 15 500 avant la crise en février 2020.



Les derniers chiffres de la fréquentation touristique en Polynésie française pour le mois de février dernier montrent une poursuite de la reprise du secteur après le séisme du Covid ces deux dernières années. Selon les données publiées lundi par l'Institut de la statistique (ISPF), 9 000 touristes ont débarqué à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en février 2022, contre 500 en février 2021 au creux de la première vague épidémique au fenua et 15 500 en février 2020 avant la crise. L’Amérique du Nord et la France métropolitaine constituent respectivement 55 % et 34 % des effectifs en février dernier, indique l'ISPF, l’Europe et le Pacifique complétant les arrivées. Le secteur reste pénalisé par la fermeture des liaisons vers l'Asie et une partie du Pacifique. Le retour des croisiéristes –au nombre de 1 700– s’accélère pour représenter 63% des effectifs de février 2020, avant la crise, contre 43% en janvier.