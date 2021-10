​Le terroir marquisien, star du marché de Nuku Hiva

“Acheter les meilleurs produits à la source”



“À travers cette action, explique Marcelline Santos membre de la coopérative agricole de Nuku Hiva, ce que nous voulons c’est aller au-devant des gens en valorisant pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et ainsi permettre aux clients d'acheter les meilleurs produits locaux à la source. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.”



Par ailleurs, à l’approche de la Toussaint, Jocelyne Piriotua la présidente de la coopérative souhaite exposer un large choix de produits. “Il faut savoir que les festivités de la Toussaint ici sont particulières, précise Jocelyne. À cette occasion les Marquisiens n’achètent pas que des fleurs. Ils achètent aussi beaucoup de légumes, de fruits et d’autres produits locaux car de grands repas familiaux sont organisés. C’est pourquoi à travers ces journées du terroir nous montrons aux familles que dès à présent nous sommes prêts à subvenir à leurs besoins à venir. C’est bien sûr aussi une façon de promouvoir notre agriculture locale et les produits de saison.” L’événement remporte d'ores et déjà un vif succès auprès de la population locale qui dès la première “matinée terroir” n’a pas hésité à venir faire son marché.