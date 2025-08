​Le statut des pompiers volontaires actualisé

Tahiti, le 1er août 2025 – Depuis le 3 juillet 2025, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’un nouveau statut, élaboré par la Direction de la protection civile (DPC) en concertation avec les instances concernées pour “valoriser leur engagement”.





Précédemment définis par un arrêté du haut-commissaire datant du 7 juin 2017, le rôle et les conditions d’exercice des sapeurs-pompiers volontaires ont été récemment actualisés. Détaillé à travers 90 articles, le nouveau statut des sapeurs-pompiers volontaires a été officialisé par un arrêté du 3 juillet 2025 , annoncent les services de l’État dans un communiqué.L’occasion de rappeler que l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, exercée à titre bénévole avec une indemnisation, est essentielle au bon fonctionnement des 34 casernes de Tahiti et des îles. “Pour mieux les protéger, valoriser leur engagement et assurer une équité entre les sapeurs-pompiers volontaires et les professionnels en matière d’avancement, de formations et de responsabilités, ainsi que pour tenir compte des évolutions statutaires locales et nationales, une refonte du statut des sapeurs-pompiers volontaires a été opérée”, est-il précisé.Ce “chantier” a été confié à la Direction de la protection civile (DPC), qui a travaillé en concertation avec les chefs de corps, les représentants des fédérations locale et nationale des sapeurs-pompiers, le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF), ainsi que le Centre de gestion et de formation (CGF).

Vendredi 1 Août 2025