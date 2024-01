​Le séparateur routier de Punaruu en fonction le samedi matin aussi

Tahiti, le 13 janvier 2024 - Le séparateur routier de la Punaruu intervient dorénavant le samedi pour offrir deux voies d’évacuation dans le sens Punaauia-Paea.



Á Punaauia, sur la portion de route à trois voies, entre le giratoire de la Punaruu et le giratoire de l’ex-hôtel Méridien, des séparateurs sont déplacés chaque jour, le matin et en fin de journée, permettant d’alterner deux voies dans un sens, en fonction de la densité du trafic.



Si les séparateurs de Punaauia sont déplacés en alternance la semaine, du lundi au vendredi, ce n’était pas le cas le samedi matin, ce qui avait pour effet de provoquer d’importants ralentissements, notamment en fin de matinée, lorsque le trafic de véhicules se densifie dans le sens Punaauia-Paea.



Pour résoudre cette situation, le ministère a fait procéder en décembre dernier au recrutement d’un chauffeur en renfort de l’équipe de trois déjà en place, pour étoffer l'équipe en charge de la machine de transfert installée à Punaruu, et permettre le basculement des séparateurs le samedi matin, notamment dans le sens Papeete-Paea.