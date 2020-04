​Le second tour des municipales au plus tard le 7 juin

Tahiti, le 16 avril 2020 - L'assemblée doit examiner vendredi le projet d'ordonnance organisant le second tour des municipales en Polynésie française. Le décret de convocation des électeurs ne pourra être publié au plus tard que le 27 mai prochain.



L’annonce avait été faîte peu de temps après le premier tour des élections municipales, l’organisation du second tour en Polynésie française ne sera pas calée sur celle de la métropole. L’assemblée examine vendredi le projet d’ordonnance qui fixe les modalités de ce second tour pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Le texte confirme que les listes électorales arrêtées pour le premier tour “seront reprises pour le second tour” mais “avec quelques ajustements possibles” pour tenir compte des “électeurs devenus majeurs ou ceux ayant acquis la nationalité française, inscriptions et radiations sur décision de justice, décès”. En revanche, toutes les autres inscriptions sur les listes électorales effectuées depuis le premier tour “ne prendront effet qu’au lendemain du second tour”.



Concernant la date de l’élection, l’ordonnance prévoit que “les déclarations de candidature peuvent être déposées au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, lui-même publié au plus tard le 27 mai 2020”. Ce qui fixe une date limite de dépôt des candidatures au 2 juin, pour un second tour effectué au plus tard le dimanche 7 juin. Comme annoncé également, toutes les candidatures déjà déposées auprès du haussariat en vue du second tour restent “valides”. Les candidats qui avaient déjà redéposé leurs listes après le premier tour n’auront pas à le refaire. Une décision “opportune” pour la commission qui a rendu un avis favorable sur ce texte mercredi, puisqu’elle relève que “50 déclarations de candidatures” ont déjà été déposées dans ces conditions en Polynésie.



Autre décision prise par l’ordonnance, la date limite de dépôt des comptes de campagne est désormais fixée au 10 juillet 2020 pour l’ensemble des listes uniquement présentes au premier tour. Seule point discuté par la commission de l’assemblée, l’ordonnance prévoit une consultation du comité des scientifiques au niveau national pour statuer sur l’opportunité d’effectuer un second tour des municipales en Polynésie française, à la suite d’une “consultation” dudit comité. La commission a proposé de demander des éclaircissements sur cette consultation, pour qu’il se base sur les données sanitaires du Pays.