​Le rush des uniformes scolaires

Tahiti, le 4 août 2025 – À une semaine de la rentrée, la vente des uniformes bat son plein à la Presqu’île. Ce lundi, les parents des élèves du collège de Taravao ont commencé à affluer chez l’imprimeur pour se fournir en tee-shirts, selon la couleur attribuée à chaque niveau. Pour honorer cette commande annuelle de 4 000 à 5 000 pièces, l’échéance se prépare dès janvier.





C’est devenu un rituel pour Bylie Impression. Une semaine avant la rentrée, l’entreprise de la Presqu’île assure la remise des tenues réglementaires à l’ensemble des élèves du collège de Taravao. À chaque niveau sa couleur de tee-shirt : vert en 6e, bleu en 5e, rouge en 4e et violet en 3e.



“On commence ce lundi 4 août avec les élèves de 6e, puis on échelonne les autres niveaux jusqu’à jeudi. À partir de vendredi jusqu’à fin septembre, on distribue à toutes les classes confondues. Ça permet de gérer les flux, en sachant que ce matin, certains étaient là dès 6 heures pour faire l’ouverture de la vente à 8 heures. Pas d’inquiétude, il y en aura pour tout le monde”, annonce Poerani Alga, co-gérante de l’entreprise familiale. La patience sera toutefois de mise pour les bénéficiaires du fonds social, qui ne pourront récupérer les tenues qu’une fois que la liste aura été transmise par l’établissement.





​Des prix “stables”

Chaque année, l’usine fournit entre 4 000 et 5 000 tee-shirts aux couleurs du collège de Taravao. Une commande importante à honorer, qui s’anticipe dès le mois de janvier : “Il faut penser au réapprovisionnement en tailles et couleurs des tee-shirts, mais aussi en pulls, débardeurs et tee-shirts à manches longues pour ceux qui veulent”.



Si les machines d’impression tournent à plein régime, les deux personnes en charge des ventes sous le chapiteau prévu à cet effet ne chôment pas non plus. “Ça s’enchaîne, mais c’est plutôt fluide. Cette année, on a mis en place une ouverture en journée continue, de 8 heures à 16 h 30. L’idéal, c’est de venir avec l’enfant ou un tee-shirt pour choisir la bonne taille”, recommande Aroimata Alga-Maihota, également co-gérante.



L’entreprise essaie de maintenir des prix “stables” selon ses fournisseurs. Si le tarif des pulls a été majoré de 250 francs, celui des tee-shirts obligatoires est inchangé, soit 800 francs l’unité ou 3 750 francs le pack de cinq. “C’est pratique et ce n’est pas trop cher, donc ça me convient. C’était rapide : en quelques minutes, c’était réglé”, apprécie Mila, venue chercher l’uniforme que son fils portera fièrement pour sa première rentrée “chez les grands”.



Si certains packs sont revendus d’occasion, les fratries ne manquent pas d’optimiser l’investissement. “Mon fils pourra réutiliser certains tee-shirts de sa sœur. C’est une bonne chose, et ça permet aux surveillants de différencier chaque niveau”, remarque Marcelline, venue de Teahupo’o pour compléter son stock.



En parallèle, l’entreprise fournit d’autres établissements, tels que le collège Tiarama de Papeete en uniformes et le collège-lycée Sacré-Cœur de Taravao en tenues de sport.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 4 Août 2025 à 15:02 | Lu 1152 fois