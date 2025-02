​Le retour du Taure’a Day à Teva i Uta

Tahiti, le 19 février 2025 – Un deuxième Taure’a Day destiné aux jeunes et aux familles de Papeari et Mataiea se profile au motu Ovini. Plus d’activités sportives et un volet de prévention contre les drogues sont au programme de cette journée animée par un célèbre DJ.





Après une première édition qui avait réuni plus de 300 participants en 2023, le Taure’a Day fera son grand retour le samedi 1er mars, au motu Ovini de Papeari. Organisé par le Tomite Ta’urua ‘Oire no Papeari avec le soutien de la municipalité de Teva i Uta, cet événement vise à offrir aux jeunes une journée de divertissement et de “cohésion entre les quartiers”, comme nous l’a indiqué Jessie Van Bastolaer, trésorière de l’association impliquée dans plusieurs temps forts communaux depuis sa création en 2014.



​Musique, sport et prévention

Ce sont plus largement les familles de Papeari et Mataiea qui sont conviées à cette journée animée par le DJ Tommy Driker, avec un concert du groupe Sissa-Sué pour clore les festivités. Des activités sportives et récréatives sont également au programme, avec quelques nouveautés en plus du volley, du va’a et des bouées pour les enfants. “On a rajouté le MMA, grâce à la présence d’un nouveau club sur la commune, et le laser game, qui fait partie des activités phares lors de ce type de journée. On souhaite aussi intégrer un volet de prévention, en ciblant la lutte contre les drogues pour en profiter pour sensibiliser les jeunes et leurs parents”, souligne Nadège Vanaa, adjointe au maire de Teva i Uta et coordinatrice. L’occasion pour les clubs mobilisés d’identifier de nouvelles recrues pour prolonger les bienfaits de cet événement.



​Infos pratiques Taure’a Day, samedi 1er mars 2025, de 9 à 20 heures, au motu Ovini de Papeari. Sans inscription (à l’intention des familles de Teva i Uta). Buvette sur place. Des bus seront mis à disposition par la commune à l’aller (et au retour) à partir de Atimaono pour Mataiea et de Teonetea pour Papeari. Plus d’infos sur la page Facebook de Teva i Uta

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 19 Février 2025 à 15:37 | Lu 486 fois