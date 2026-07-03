

​Le propane, disponible et compétitif, désormais chez ManaGaz



Tahiti, le 22 juillet 2026 - Un mercredi spécial s’est déroulé hier au centre de stockage de ManaGaz à Hitia’a. Presque deux ans après avoir lancé les petites bouteilles rouges qui, peu à peu, s’installent dans les foyers, remplaçant progressivement les lourdes bouteilles grises, la société pilotée par Richel Moux s’offre déjà une nouveauté.



Après deux ans d’exploitation, et une montée progressive de ses adhérents, ManaGaz, filiale de Pacific Energy dirigée par Albert Moux, lui-même actionnaire de Tahiti Infos, passe la vitesse supérieure en proposant ses services aux entreprises privées. Roulottes, restaurants, hôtels, mais aussi chariots élévateurs vont désormais pouvoir se fournir chez ManaGaz en toute tranquillité. Hier à Hitia’a est arrivée la première livraison de propane destinée aux entreprises. Le temps du reconditionnement, les premières bouteilles de 45 kilos devraient être disponibles dès ce vendredi.



Des économies pour le privé



Mais les bouteilles rouges ne seront pas les seules à être exploitées. Des cuves de près de 450 kilos, 950 kilos et 1,7 tonne sont déjà prêtes à être livrées, gratuitement, chez les clients désireux de faire appel au nouveau fournisseur.



Provenant d’Asie, le propane est dans un premier temps stocké à Hitia’a, puis sera vendu jusqu’à 60 francs moins cher au kilo que son concurrent historique.



Une économie conséquente sur la matière première pour les grands groupes hôteliers, qui pourrait se chiffrer jusqu’à 5 millions de francs par an et par établissement.



Mais en plus de l’économie sur le coût du produit, l’installation de la cuve et la livraison du gaz sont gratuites.



Prêts à livrer



“Fin de semaine, début de la semaine prochaine, on est prêts à livrer à nos clients”, explique Raumaharu Apuarii, directeur commercial de ManaGaz. “La différence que l’on va créer dès aujourd’hui, c’est que nous mettons à disposition les consignes de gaz. Et puis surtout, nous proposons du gaz propane à un prix qui est beaucoup moins cher. Tous nos tarifs seront diffusés prochainement.”



Pour les entreprises qui seraient déjà engagées avec le concurrent, les dirigeants de ManaGaz se veulent rassurants. “Ils peuvent contacter le service commercial et nous pourrons examiner les démarches avec eux.”



De la même façon que Vodafone avait fait plier Vini devant l’Autorité polynésienne de la concurrence sur le réengagement automatique mis en place par Onati, ManaGaz pourrait obtenir la fin de cette même pratique par le concurrent naguère en position dominante et, jusqu’à hier, en situation de monopole sur le propane.



“Nous ne faisons qu’appliquer des prix qui nous paraissent justes”, concluait hier Albert Moux, devant les écrans de contrôle où il pouvait suivre les opérations du premier chargement de ses cuves.

Parole à Albert Moux, Président du groupe Pacific Energy



“Ça va faire un choc”



“On voulait commencer avec le butane. Ça y est, ça fait 21 mois maintenant qu’on commercialise. Aujourd’hui, on a dépassé les 50 000 bouteilles. Les clients ont aimé le service proposé par ManaGaz, ça nous encourage à continuer, à faire mieux. Je tiens à remercier ces Polynésiens qui ont fait le choix de ManaGaz. Ils sont 1 500 nouveaux chaque mois. C’est très encourageant, ça veut dire que notre produit plaît aux gens, à cause du poids peut-être, du prix ou de la facilité d’installation. Et maintenant, le propane. C’est à destination des entreprises, des hôtels, des restaurants, des snacks, etc. Dès la fin de semaine, on sera prêts à livrer nos clients. On a tout ce qu’il faut pour ça. Des stockages, la livraison… et en plus c’est gratuit. C’est une nouvelle étape pour nous. Je suis sûr que ça va être un succès. Notre propane vient d’Asie, il ne vient pas du Pacifique comme notre concurrent, mais malgré la distance et les coûts d’acheminement, on est compétitifs. Aujourd’hui, nous avons une capacité de stockage sur le site de Hitia’a de 1 000 tonnes de propane et 2 000 tonnes de butane. Là, on a un stock pour au moins, facilement, 10 mois. La livraison, c’est gratuit. Et le prix au kilo… Ça va faire un choc, comme on dit, et ce n’est pas du dumping. On ne vend pas en dessous du seuil de rentabilité.”





Richel Moux, Directeur de ManaGaz



Proposer un prix attractif



“Aujourd’hui, c’est la première livraison, et dès la fin de semaine, on va pouvoir proposer du propane à nos clients. Pour un hôtel, un restaurant ou autre qui a déjà ses installations en propane, passer en butane aurait nécessité des coûts assez importants pour lui en aménagement. C’est pour ça qu’on va aussi fournir du propane. Maintenant, on va pouvoir satisfaire toutes les demandes. Les entreprises privées comme publiques vont pouvoir se fournir aussi chez nous. C’est plutôt pour la restauration, pour les hôtels. C’est vraiment un marché un peu à part. Et on est contents d’y être, et à un prix compétitif. La cuve sera installée gratuitement, la livraison sera gratuite aussi avec un prix compétitif du produit.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Juillet 2026 à 20:38 | Lu 627 fois



