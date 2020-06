​Le projet du Beachcomber pointe Tata’a encore retoqué

Tahiti, le 15 juin 2020 - Nouveau revers pour le projet d’extension du Tahiti Beachcomber sur la pointe Tata’a. Dans une décision rendue mardi dernier, la cour administrative d’appel de Paris confirme la régularité du rejet opposé en avril 2017 par le service de l’Urbanisme à sa dernière demande de permis de construire.



"Le projet de construction d'un bâtiment R+2 destiné à accueillir quatre suites de l'hôtel Intercontinental géré par la société Tahiti Beachcomber, qui souhaite s'étendre sur les parcelles de la pointe Tata'a dont elle est propriétaire, est de nature, tant en raison de l'ampleur de cette construction qu'en raison de l'usage prévu, à porter atteinte au caractère de ces lieux et à dénaturer un lieu de mémoire et un site naturel dont la préservation a été expressément prévue par le législateur polynésien", tranche la cour administrative d’appel de Paris dans une décision rendue mardi dernier. La haute juridiction confirme ainsi la validité du rejet par l'administration de la dernière demande de permis de construire faite par la SA Tahiti Beachcomber pour son projet d'extension sur la pointe Tata'a à Outumaoro.



La société Tahiti Beachcomber est propriétaire du foncier de la pointe Tata’a depuis une cinquantaine d'années et n’en est pas à sa première tentative d’obtenir l’autorisation d’y aménager une résidence hôtelière. Une précédente demande de permis de construire a déjà été rejetée en 2007, par l’administration pour des motifs tenant notamment à l’atteinte portée au caractère patrimonial de ce lieu inscrit à l'inventaire des sites archéologiques, historiques et légendaires des îles du vent depuis 2006.



La tradition religieuse polynésienne y situe en effet le point d'envol des âmes vers le monde des origines, Te Po et confère à la pointe Tata’a. Ce site revêt un caractère sacré et est, pour une partie importante de sa superficie, resté vierge de toute construction.



La loi du Pays de 2014 portant création de la zone prioritaire d'aménagement et de développement touristique de Mahana Beach a en outre eu notamment pour effet de renforcer la protection de la zone patrimoniale de cette pointe du littoral d’Outumaoro.