​Le projet d’un Café Joyeux à Tahiti

À son arrivée à Paris, samedi dernier, la ministre des Solidarités, Chantal Galenon, a rejoint, avec son équipe, Sarah Teriitaumihau, déléguée de la Polynésie à Paris et Hina Grepin, directrice du Campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration du Pacifique (CMQP), et la responsable à l’internationale du projet “Café Joyeux”, Lorraine Chastenet, pour envisager son implantation en Polynésie française ou réfléchir à un concept similaire, adapté à l’écosystème local.



Destiné à valoriser, former et insérer professionnellement les personnes porteuses de handicap mental ou cognitif, le Café Joyeux est un projet sociétal à part entière. Il permet de former des jeunes, pour la majorité atteints de trisomie 21, à un titre à finalité professionnelle “d’agent équipier” et à les aider ainsi à s’insérer et s’épanouir dans le milieu ordinaire, à leur rythme. Il permet aussi de rapprocher le monde ordinaire des personnes extra-ordinaires.