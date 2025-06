​Le prix du panier de la ménagère augmente de +1,9% sur un an

Tahiti, le 12 juin 2025 - L’indice général des prix à la consommation diminue de 0,3% en variation mensuelle au mois de mai dernier avec une baisse de -1,1% du prix des produits alimentaires. Sur les 12 derniers mois le prix des produits alimentaires progresse de +1,9%. Depuis janvier 2022 l’indice général des prix à la consommation a bondi de +10%.



L’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) publie jeudi la dernière mesure de l’indice des prix à la consommation dans la série Points de conjoncture et s’intéresse à l’évolution des prix au cours du mois de mai dernier. Sur cette période, les prix sont en légère baisse (-0,3%) portée par une baisse du prix des produit alimentaires (-1,1%), dans un contexte où le prix des huiles alimentaires est en hausse de +1,5% et celui des produits de la mer en chute de -7,6%.



Hausse plus marquée pour les petits revenus



Sur 12 mois l’indice général des prix connait une hausse de 1,6%, largement due à la hausse de 1,9% du prix des produits alimentaires (+3,6% pour les pains et céréales ; +2,6% pour les produits de la mer ; +9% pour les huiles et graisses ; +9,5% pour les sucres, confitures et confiseries ; -0,7% pour les viandes ; -3,1% pour les fruits…).



Dans ce contexte, l’indice ouvrier progresse de manière comparable à -0,3% en mai avec une évolution plus marquée de +2% sur les 12 derniers mois. Cet indice s’intéresse particulièrement à l’évolution du panier des biens et services consommés par les personnes rémunérées au Smig.



Depuis janvier 2022, l’indice général des prix accuse une augmentation de près de +10%, tandis que l’indice ouvrier connait une progression plus forte de l’ordre de +11,5%.

