​Le prêt à taux zéro et l'aide au paiement du loyer à l’étude

Tahiti le 12 février 2025. Afin d’aider les familles polynésiennes qui ne parviennent pas à accéder à un logement adapté à leurs besoins, le Président et Ministre du logement a présenté au Conseil des ministres les grandes lignes de deux nouveaux dispositifs : le prêt à taux zéro (PTZ) et l'aide au paiement du loyer (APL).





Le prêt à taux zéro, ou PTZ, est un dispositif destiné à aider les ménages polynésiens aux revenus modestes et intermédiaires à devenir, pour la première fois, propriétaires d’un logement qui constitue leur résidence principale.



Adossé obligatoirement à un prêt bancaire immobilier classique, le PTZ est sans intérêts pour le ménage. Ce dernier ne rembourse, en effet, que le capital dû au titre du PTZ ainsi que le capital et les intérêts dûs au titre du prêt immobilier classique qui y est adossé.



Les intérêts du PTZ sont pris en charge par le Pays. Cette prise en charge repose sur un partenariat avec les banques de la place qui bénéficient d'un crédit d'impôt pour chaque PTZ octroyé.



Les projets de textes créant le PTZ ont été transmis pour avis aux trois banques locales. Une réunion de concertation est prévue de se tenir dans les jours à venir. L’entrée en vigueur du dispositif est prévue pour le mois de juillet 2025.



L’aide au paiement du loyer, ou APL, est une aide financière accordée aux ménages polynésiens pour le règlement de leurs loyers. Cette aide est octroyée sous conditions de ressources, modulée en fonction de la composition du ménage et des charges de famille et sous réserve que le logement réponde lui-même à des critères d’éligibilité.



L’objectif de ce dispositif est double : Augmenter le pouvoir d’achat des ménages qui louent leur résidence principale en réduisant la part du loyer dans le budget de la famille et améliorer la solvabilité des locataires et la confiance des propriétaires dans le secteur locatif.



L’entrée en vigueur de l’APL est prévue pour le troisième trimestre 2025.



Le PTZ et l’APL constituent un progrès significatif dans l’aide apportée par le Pays aux familles polynésiennes pour l’accès à un logement adapté à leurs besoins. Ces dispositifs ne sont cependant pas une fin en soi. Ils seront, en effet, accompagnés du soutien du Gouvernement à la construction de logements abordables.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 12 Février 2025 à 17:09 | Lu 442 fois