​Le président du syndicat des médecins libéraux tacle les 70% de vaccination

Tahiti, le 18 mai 2021 – Dans une lettre ouverte au ministre des Outre-mer, le président du syndicat des médecins libéraux de Polynésie française, Didier Bondoux, juge injustifié et inéquitable l'objectif de 70% de vaccination en Polynésie française avant la réouverture des frontières.



Le président du syndicat des médecins libéraux, Didier Bondoux, s'est fendu mardi matin d'une lettre ouverte particulièrement vive adressée au ministre des Outre-mer. Le représentant des médecins juge visiblement trop élevé et injustifié l'objectif annoncé du ministre d'atteindre 70% de vaccination chez les plus de 16 ans en Polynésie française pour autoriser la réouverture des frontières.



Le président du syndicat s'interroge sur la méthode de calcul permettant d'arriver à ce seuil de 70%, alors que "l'immunisation dépend de nombreux facteurs scientifiques" tels que les "taux d’immunisation naturelle antérieure" les "variants" ou encore le "R0 local". Le médecin interroge également sur la prise en compte de la part de la population disposant de "contre-indication à la vaccination". Il estime que "l’appréciation de ce chiffre de 70% sera en réalité totalement subjective avec des critères opaques" et dénonce même un chiffre "imposé de façon quasi dictatoriale".



Par ailleurs, le représentant des médecins libéraux relève que "moins de 30% des métropolitains ont reçu une primo injection vaccinale" et s'interroge sur l'égalité de traitement entre la destination polynésienne et les autres pays bénéficiant d'une liaison aérienne avec l'hexagone. "Le gouvernement français pense t’il faire à l’identique avec tous les pays pour accepter leurs ressortissants en attendant que 70% de leur population respective soit vaccinée ?", interroge le président du syndicat des médecins libéraux, qui conclut en exhortant le gouvernement central à "ouvrir les frontières comme vous allez le faire avec tous les autres pays, avec des contrôles".